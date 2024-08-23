Мужчина погиб в квартирном пожаре на Большеохтинском проспекте

В Петербурге спасатели выезжали тушить возгорание в Красногвардейском районе. Информация о происшествии по адресу Красногвардейский район, Большеохтинский проспект, дом 27 поступила на пульт диспетчера пожарной службы 23 августа в 05.
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