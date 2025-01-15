Жену Зеленского увидели на горнолыжном курорте за границей

Экс-нардеп Мосийчук: Елена Зеленская отдыхает на курорте в Швейцарии Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена отдыхает на горнолыжном курорте в Швейцарии Санкт-Мориц, заявил бывший народный депутат Игорь Мосийчук в Telegram-канале.
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