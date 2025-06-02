В Якутии нашли книгу которая принадлежала Иосифу Бродскому

Книгу, которая по мнению участников нерюнгринской историко-краеведческой экспедиции сделала Бродского настоящим поэтом, нашли в одном из старых деревянных домов Чульмана, 2 июня сообщает Первый республиканский информационно-аналитический портал «SakhaNews» («Новости Якутии»).
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