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Бой Маска и Цукерберга может пройти в Колизее. В этом заинтересован министр культуры Италии

«Есть вероятность, что поединок состоится в Колизее», – написал Илон Маск в социальных сетях. Ранее он опубликовал отрывок из фильма «Житие Брайана по Монти Пайтону», события которого разворачиваются в Римской империи.

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