100-тонный буй получил первый в мире международный сертификат безопасности для волновой энергетики

CorPower C4 / © CorPower Ocean Преобразователь CorPower C4 стал первым в мире устройством для получения энергии волн, получившим полный сертификат соответствия от норвежской компании DNV, считающейся мировым эталоном в области сертификации морских и офшорных энергетических проектов.