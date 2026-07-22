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100-тонный буй получил первый в мире международный сертификат безопасности для волновой энергетики

100-тонный буй получил первый в мире международный сертификат безопасности для волновой энергетики

CorPower C4 / © CorPower Ocean Преобразователь CorPower C4 стал первым в мире устройством для получения энергии волн, получившим полный сертификат соответствия от норвежской компании DNV, считающейся мировым эталоном в области сертификации морских и офшорных энергетических проектов.

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