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У вашего знака зодиака есть свой модный дом: 12 люксовых брендов — от сдержанности до эпатажа

У вашего знака зодиака есть свой модный дом: 12 люксовых брендов — от сдержанности до эпатажа

У каждого знака есть свой характер, ритм и система ценностей. Так, одни обладают дерзостью и хотят, чтобы их заметили, другие ценят тихую роскошь и надежность, третьи жаждут свободы от правил, четвертые стремятся к оригинальности, пятые – к комфорту и высокому статусу и т.

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