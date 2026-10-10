У вашего знака зодиака есть свой модный дом: 12 люксовых брендов — от сдержанности до эпатажа

У каждого знака есть свой характер, ритм и система ценностей. Так, одни обладают дерзостью и хотят, чтобы их заметили, другие ценят тихую роскошь и надежность, третьи жаждут свободы от правил, четвертые стремятся к оригинальности, пятые – к комфорту и высокому статусу и т.