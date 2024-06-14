«Поезд безопасности» взял направление на Соликамск Пермского края

Каждое лето сотрудники ОМВД России по Соликамскому городскому округу и представители Общественного совета при территориальном отделе внутренних дел проводят профилактические и познавательные акции, направленные на обучение детей нормам безопасного поведения в быту, на улице, дорогах, природе и водоемах.