Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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«Они храбры, много едят и легко сдаются в плен»: чем русские солдаты удивили японских

В истории русско-японской войны 1904–1905 годов есть сюжет, который долго оставался в тени — восприятие японцами русского солдата.

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