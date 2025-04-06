ИА "Русский ГУП Продакшн" Из личного архива Чем дальше в лес, тем больше дров. Российская политкорректность наносит ущерб собственному народу.
Как оказалось, есть День геноцида азербайджанцев со стороны радикальных армянских группировок. А почему нет геноцида русских?
Комментарии
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Скиф Туран
Азербайджанцев татарами называли в России до революции. А вообще они тюрки. Тюрки — обширная группа родственных по языку народов, к которым относятся турки, татары, азербайджанцы, узбеки, казахи, киргизы, башкиры, туркмены, якуты, каракалпаки, и другие. Ситуация похожая на общность славян.
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11 час.
Скиф Туран
Это факт, что территория государства под названием Армения является историческими землями Азербайджана.
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11 час.
ЭГ
Эльшад Гасанов
татарами нас называли русские, чтобы не называть турками. Кроме того, азеры, казахи, киргизы, татары, чукчи, алтайцы, хакасы, еще десятки наций это туркские нации, но они называются по месту их проживания. Турок который гражданин России считается россиянином, но он турок. Русские проживающие на украине по нации русские, а гражданин украины. Слово азербайджан это видоизмененная от атропатена, государство 300 до н.э., на территории нынешнего азербайджана и части ирана.
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11 час.
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