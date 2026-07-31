Украинские и западные эксперты признают, что укро-«Писюн» проиграл русской «Герани» Радомир Маркуш Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press ВС РФ нанесли очередной удар возмездия по бандерштату.
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