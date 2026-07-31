БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Ошеломляющий ночной удар по Киеву и Западенщине: Предприятия компании Fire Point демилитаризировали досуха

Ошеломляющий ночной удар по Киеву и Западенщине: Предприятия компании Fire Point демилитаризировали досуха

Украинские и западные эксперты признают, что укро-«Писюн» проиграл русской «Герани» Радомир Маркуш Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press ВС РФ нанесли очередной удар возмездия по бандерштату.

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Комментарии
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Валерий
Во как то сбивать нечем то сбили почти половину !!! пиздят и поперхнутся !!!
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