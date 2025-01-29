В Госдуме указали путь к началу ядерной войны

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление американского журналиста Такера Карлсона о подготовке покушения на российского президента Владимира Путина администрацией экс-лидера США Джо Байдена.
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