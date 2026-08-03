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Анна Артамонова после дела о ножевом ударе: как мать, защищавшая детей, вернулась к работе

Анна Артамонова после дела о ножевом ударе: как мать, защищавшая детей, вернулась к работе

«Нас убивают! Где вы?!» — этот крик Анны Артамоновой прозвучал в момент, когда конфликт на парковке 12 января 2026 года перерос в драку.

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