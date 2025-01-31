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Замглавы РЖД Глазков: скорость движения поездов в РФ упала до значений 1992 года

Замглавы РЖД Глазков: скорость движения поездов в РФ упала до значений 1992 года

Средняя скорость движения поездов в России по итогам 2024 года снизилась на 2 км/ч, до 35,7 км/ч, что сопоставимо с уровнем 1992 года, пишет издание "Известия" со ссылкой на сообщение заместителя генерального директора РЖД и начальника Центральной дирекции управления движением Михаила Глазкова.

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