Замглавы РЖД Глазков: скорость движения поездов в РФ упала до значений 1992 года

Средняя скорость движения поездов в России по итогам 2024 года снизилась на 2 км/ч, до 35,7 км/ч, что сопоставимо с уровнем 1992 года, пишет издание "Известия" со ссылкой на сообщение заместителя генерального директора РЖД и начальника Центральной дирекции управления движением Михаила Глазкова.