Военное обозрение

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Нужен ли России танк предельных параметров

Нужен ли России танк предельных параметров

Танк пока жив Для начала стоит определиться с дискуссионным вопросом – нужен ли вообще танк на поле боя? Особенно после революционных событий на Украине.

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