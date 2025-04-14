Сегодня мы продолжаем знакомить вас с телеграмм-каналами, успешно работающими в муниципальных образованиях нашего региона.
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Сегодня мы продолжаем знакомить вас с телеграмм-каналами, успешно работающими в муниципальных образованиях нашего региона.