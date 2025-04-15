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Подозреваемая в убийстве детей мать рассказала, как выжил четвёртый ребёнок

Женщина из Красноярского края, которую подозревают в убийстве с особой жестокостью троих своих детей, заявила, что не смогла лишить жизни ещё одного ребёнка, поскольку у неё не хватило сил, сообщили в правоохранительных органах.

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