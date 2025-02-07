Кравцов попросил выяснить, куда устраиваются работать высокобалльники ЕГЭ

Победители олимпиад не всегда поступают в вузы Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов попросил президента РФ Владимира Путина дать поручение по анализу поступления в вузы и трудоустройства среди высокобалльников ЕГЭ и победителей олимпиад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии