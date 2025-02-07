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Петербургский дневник

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Кравцов попросил выяснить, куда устраиваются работать высокобалльники ЕГЭ

Кравцов попросил выяснить, куда устраиваются работать высокобалльники ЕГЭ

Победители олимпиад не всегда поступают в вузы Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов попросил президента РФ Владимира Путина дать поручение по анализу поступления в вузы и трудоустройства среди высокобалльников ЕГЭ и победителей олимпиад.

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