Кравцов попросил выяснить, куда устраиваются работать высокобалльники ЕГЭ

Победители олимпиад не всегда поступают в вузы Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов попросил президента РФ Владимира Путина дать поручение по анализу поступления в вузы и трудоустройства среди высокобалльников ЕГЭ и победителей олимпиад.