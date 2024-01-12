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Запад решил задействовать свой последний ресурс внутри России

Запад решил задействовать свой последний ресурс внутри России

Госдеп нашел в России замену сбежавшей на Запад несистемной оппозиции @ Luis M. Alvarez/AP/ТАСС Tекст: Андрей Резчиков США рассчитывают вмешаться в ход президентских выборов в России с помощью выпускников американских программ обмена.

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Комментарии
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Олег Тимофеев
Бесплатно как с Навальным уже не проканает.
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17 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Как уже достал этот хитромудрый Нарышкин светее Патрушева быть хочет? Че 22 года делал вообще там с Медведчуком?
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17 час.
Сергей Губарев
От бы тебяяяя , ууууумного на его место , вот бы гаек понаходил для закручивания , ан нет . Как заворачивал говно так и продолжаешь .
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17 час.

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