Газета «Культура»

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Спецпоказы фильмов «Я шагаю по Москве» и «Москва слезам не верит» пройдут в Москве 10-11 сентября

Спецпоказы фильмов «Я шагаю по Москве» и «Москва слезам не верит» пройдут в Москве 10-11 сентября

Киноканал «Мосфильм. Золотая коллекция» в честь второй годовщины с начала вещания проведет 10 и 11 сентября специальные показы комедии Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» и мелодрамы Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», сообщили ТАСС в пресс-службе канала в среду.

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