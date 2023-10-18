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Лобода оправдалась перед украинцами за корпоратив на русском

Лобода оправдалась перед украинцами за корпоратив на русском

Лобода оправдалась перед украинцами за корпоратив на русскомСветлана ЛободаПевице Светлане Лободе пришлось оправдываться перед украинцами из-за корпоратива в Дубае, на котором артистка исполняла песни на русском языке.

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