Лобода оправдалась перед украинцами за корпоратив на русском

Лобода оправдалась перед украинцами за корпоратив на русскомСветлана ЛободаПевице Светлане Лободе пришлось оправдываться перед украинцами из-за корпоратива в Дубае, на котором артистка исполняла песни на русском языке.
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