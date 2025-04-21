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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форзарезора не допустили до игры с «Матч ТВ» из-за потерянного анализа мочи

«Выхожу на разминку, сытый, переодетый, красивый. Ко мне подбегает наш доктор Артем и спрашивает: «Форзяр, а ты на УМО донес анализ мочи или нет?» Я в ответ: «Уай ###, не, забыл, а че?» Ответ убил: «А, ну так получается, что тебе сегодня играть нельзя, у тебя нет допуска к соревнованиям».

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