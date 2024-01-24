Закон о конфискации за фейки. Какое имущество и за какие нарушения будут отбирать?

24 января нашумевший законопроект начнут рассматривать в Госдуме Госдума рассмотрит в первом чтении громкий законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и другие преступления против российской безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии