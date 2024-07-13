Суд прекратил дело против Алека Болдуина о непредумышленном убийстве оператора В США прекратили дело против американского актёра Алека Болдуина, которого привлекали по обвинению в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчина» (Rust).
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