Суд прекратил дело против Алека Болдуина о непредумышленном убийстве оператора В США прекратили дело против американского актёра Алека Болдуина, которого привлекали по обвинению в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчина» (Rust).