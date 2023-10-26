В Венесуэле лидер оппозиции Блайд ответил на обвинения правительства

Глава оппозиционной делегации на переговорах между правительством Венесуэлы и оппозицией Херардо Блайд выразил обеспокоенность действиями властей, обвинивших организаторов праймериз оппозиции в мошенничестве, 26 октября сообщает издание Diario 2001.
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