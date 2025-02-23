Перемирие под сомнением: Израиль не освободил более 600 заключенных из Палестины

Больше 600 заключенных из Палестины не будут отпущены в ближайшее время. Освобождение находящихся под стражей в Израиле палестинцев откладывается до момента, пока власти государства не удостоверятся в обеспечении свободы для израильских заложников, которое не будет сопровождаться «унизительными церемониями».