Политика как он...
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Политика как она есть

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В США назвали события вокруг Китая важнее Украины

В США назвали события вокруг Китая важнее Украины

Госсекретарь США Марко Рубио, временно исполняющий обязанности помощника американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности заявил, что США не сдаются в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

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