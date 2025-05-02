В США назвали события вокруг Китая важнее Украины

Госсекретарь США Марко Рубио, временно исполняющий обязанности помощника американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности заявил, что США не сдаются в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
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