Перестань называть его козлом

Н

НС

моего друга его жена как только не называет! И при ребёнке, самыми непотребными словами! Он с ней не разводится только из-за дочери. Странная она баба - муж всё работает, от неё ничего не просит, зарабатывает хорошо. Она по дому ничего не делает - вообще ничего!!! Только орёт на него и вечно чего-то требует.требует.