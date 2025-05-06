Здравствуйте, любимая газета! Поделюсь с вами переживаниями по поводу подруги, у которой сейчас сложный период.
Перестань называть его козлом
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Владимир Алтайцев
Автор, шлюху не изменишь. И не пытайтесь.
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1 д.
Н
НС
моего друга его жена как только не называет! И при ребёнке, самыми непотребными словами! Он с ней не разводится только из-за дочери. Странная она баба - муж всё работает, от неё ничего не просит, зарабатывает хорошо. Она по дому ничего не делает - вообще ничего!!! Только орёт на него и вечно чего-то требует.требует.
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1 д.
Валерий Кривошеев
Друг не со зла порой обидит нас - И другом быть перестает тотчас. Но как легко прощаем мы друзьям Обиды, причиненные не нам. Вадим Шефнер.
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1 д.
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