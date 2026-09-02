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Избившие до смерти футболиста Ерошевича получили до 11 лет строгого режима

Избившие до смерти футболиста Ерошевича получили до 11 лет строгого режима

"112" Фигуранты дела о драке в Подмосковье, в которой погиб футболист Арсений Ерошевич, получили от 8,5 года до 11 лет колонии строгого режима.

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