Ростех впервые показал на выставке в Саудовской Аравии новейшие беспилотники и средства подавления БПЛА

Госкорпорация Ростех представила на Международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2024 беспилотники, системы противодействия БПЛА, высокоточные боеприпасы, стрелковое оружие и другие разработки.
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