Подстава, игра или "просто встретились два одиночества"?

Поскольку после бенефиса просроченного ВАЗеленского в Овальном кабинете прошло уже три дня, а никаких последствий для низкосрака так и не наступило, выложим версии из комментов, некоторые из которых изначально казались конспирологичными, а теперь кажутся весьма вероятными.