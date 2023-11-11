14 ноября – день рождения Астрид Линдгрен

Агата и Берта расскажут о жизни и творчестве писательницы. 123RF/legion-media.ru14 ноября 1907 года в Швеции на ферме Нэс, недалеко от небольшого городка Виммербю родилась девочка, которая вырастет и станет писательницей, любимой во всем мире… В своих книгах о деревне Бюллербю Астрид показала читателям свое детство, наполненное весельем и играми, любовью и безопасностью.