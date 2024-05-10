Ямальские спасатели установили посты на закрытой переправе через Обь

В районе закрытой ледовой переправы через Обь дежурят сотрудники «Ямалспаса» и чиновники. Они контролируют, чтобы на лед никто не выезжал, сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.
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