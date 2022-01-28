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В России снизились цены на минеральные удобрения

В России снизились цены на минеральные удобрения

Цены на минеральные удобрения в России снизились по сравнению с декабрём 2021 года. Об этом сообщил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Максим Титов, выступая на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

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