В России снизились цены на минеральные удобрения

Цены на минеральные удобрения в России снизились по сравнению с декабрём 2021 года. Об этом сообщил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Максим Титов, выступая на заседании комитета Госдумы по экономической политике.
Цены на минеральные удобрения в России снизились по сравнению с декабрём 2021 года. Об этом сообщил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Максим Титов, выступая на заседании комитета Госдумы по экономической политике.
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