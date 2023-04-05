III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Расследование уголовного дела возобновлено после вмешательства подмосковного бизнес-омбудсмена

Расследование уголовного дела возобновлено после вмешательства подмосковного бизнес-омбудсмена

Индивидуальный предприниматель, занимающийся грузоперевозками по России, обратился к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головнёву с жалобой на бездействие полиции при расследовании уголовного дела.

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