Расследование уголовного дела возобновлено после вмешательства подмосковного бизнес-омбудсмена

Индивидуальный предприниматель, занимающийся грузоперевозками по России, обратился к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головнёву с жалобой на бездействие полиции при расследовании уголовного дела.
Индивидуальный предприниматель, занимающийся грузоперевозками по России, обратился к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головнёву с жалобой на бездействие полиции при расследовании уголовного дела.
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