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Деми Мур, Вера Вонг, tradwife Нара Смит и олимпийская чемпионка Алиса Лю посетили Неделю моды в Нью-Йорке

Деми Мур, Вера Вонг, tradwife Нара Смит и олимпийская чемпионка Алиса Лю посетили Неделю моды в Нью-Йорке

В Нью-Йорке продолжается Неделя моды, где дизайнеры показывают свои новые коллекции сезона весна-лето — 2027.

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