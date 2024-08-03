Ignio.com Весы. Ежедневный кулинарный гороскоп за 6 августа 2024 года

Сегодня желательно соблюдать диету, которая бы отнеслась к вашему организму с пониманием, с одной стороны, не позволив страдать от голода, с другой - самым нежным и щадящим образом действуя на систему пищеварения в частности и весь организм в целом.
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