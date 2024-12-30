Благодаря «Крымской газете» в одной из поликлиник Симферополя отремонтировали маммограф

«Как пройти диспансеризацию, если оборудование в поликлинике не работает». Такой вопрос-ребус в октябре этого года задали нам читатели, в частности симферопольцы, прикреплённые к одной из поликлиник крымской столицы.
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