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Крымская газета

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Благодаря «Крымской газете» в одной из поликлиник Симферополя отремонтировали маммограф

Благодаря «Крымской газете» в одной из поликлиник Симферополя отремонтировали маммограф

«Как пройти диспансеризацию, если оборудование в поликлинике не работает». Такой вопрос-ребус в октябре этого года задали нам читатели, в частности симферопольцы, прикреплённые к одной из поликлиник крымской столицы.

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