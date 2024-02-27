Россия терпела-терпела постоянное желание дешевизны от Индии, и отдала нефть Китаю

Сегодня 18K прочитали «Мы строили-строили, и, наконец, построили!», — сказал как-то Чебурашка на открытии детского сада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Трюдо доигрался и потерял российский рынок: Россия в ответ на санкции просто перекрыла поставки в Канаду
- Пентагон США: Россия должна в экстренном порядке снять с вооружения все ракеты «Циркон» и передать их под контроль международным организация
- Лондон идёт ва-банк. Россия принимает правила игры и бьёт наотмашь
Свежие комментарии