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Царьград

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«Торпедо» разгромило «Авангард» 5:1, Сероух снова забил

«Торпедо» разгромило «Авангард» 5:1, Сероух снова забил

Нижегородское «Торпедо» забросило пять шайб в ворота омского «Авангарда» в домашнем матче, а один из голов оформил новобранец Даниил Сероух, который отличается в каждой игре.

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