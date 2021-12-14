Названы преимущества живой новогодней елки

Специалисты рассказали, что живая елка, источающая полезный запах хвои, а также выделяющая фитонциды, которые очищают воздух от вредных бактерий, – беспроигрышный вариант украшения дома к Новому году, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА «Новости».