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Названы преимущества живой новогодней елки

Названы преимущества живой новогодней елки

Специалисты рассказали, что живая елка, источающая полезный запах хвои, а также выделяющая фитонциды, которые очищают воздух от вредных бактерий, – беспроигрышный вариант украшения дома к Новому году, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА «Новости».

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