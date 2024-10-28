Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Забудьте о черных и коричневых сумках — эти цвета подходят ко всему

Забудьте о черных и коричневых сумках — эти цвета подходят ко всему

Cумки — самая ценная вещь в женском гардеробе. Одежду вы меняете, минимум, раз в день, но чаще и несколько раз, обувь – несколько раз в неделю, а сумки? Большинство женщин обычно носят одну и ту же модель неделями.

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