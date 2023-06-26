13 способ украсить забор подручными средствами без лишних затрат

Даже самый ухоженный дачный участок время от времени нуждается в изменениях. Однако это не означает, что нужно полностью обновлять территорию вокруг дома.
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