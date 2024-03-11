В Рязанской области в выходные потушили пять пожаров

В субботу, 9 марта, вызовов было два - возгорания произошли в Рязанском и Шиловском районах. 10 марта сотрудники экстренных служб выезжали по вызовам трижды - их помощь понадобилась в Рязанском, Клепиковском и Ухоловском районах.
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