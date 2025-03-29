Возвращение западных автобрендов обрушит цены

В России ждут возвращения ушедших в 2022 году автобрендов. Владимир Моженков, бизнес-эксперт, признанный лучшим топ-менеджером Audi AG в Европе, считает, что большинство автомобильных марок со временем вернется.
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