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Мерц заговорил о "бессмысленности" войны, но ВС РФ продолжают бить по Украине. Что известно к этому часу

Мерц заговорил о "бессмысленности" войны, но ВС РФ продолжают бить по Украине. Что известно к этому часу

Российская армия продолжает атаковать цели в различных регионах Украины, особое внимание этой ночью традиционно уделяется Киеву, Харькову и Одессе.

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