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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Подрядчик попал в черный список за срыв контракта по содержанию кладбищ в Рубцовске

Подрядчик попал в черный список за срыв контракта по содержанию кладбищ в Рубцовске

Это уже не первое подобное нарушение со стороны предпринимателя Алтайское краевое управление ФАС включило индивидуального предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков после срыва муниципального контракта на содержание городских кладбищ в Рубцовске.

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