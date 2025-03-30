ПВО отражают атаку БПЛА: Губернатор Богомаз призвал к осторожности

В Брянской области подразделения ПВО Российской Федерации успешно отражают атаку беспилотниками. Губернатор Александр Богомаз призывает жителей соблюдать меры безопасности, чтобы защитить себя и своих близких.
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