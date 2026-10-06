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Business Daily

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В Самаре планируют создать «Музей русского хлеба» на территории исторической мельницы

В Самаре планируют создать «Музей русского хлеба» на территории исторической мельницы

В историческом центре Самары планируют создать «Музей русского хлеба». Проект нового культурного пространства на территории бывшей мельницы Стройкова и Якимова разработало архитектурное бюро Pergaev Bureau.

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