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«Рома» арендует Шомуродова с обязательным выкупом за 16-18 млн евро. Контракт – до 2026 года

Форвард Эльдор Шомуродов близок к уходу из «Дженоа». Как утверждает журналист Николо Скира, «Рома» арендует игрока с обязательством выкупить его за 16 млн евро.

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