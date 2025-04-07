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Царьград

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Британия планирует заменить самолёты RAF итальянскими моделями к 2030 году

Британия планирует заменить самолёты RAF итальянскими моделями к 2030 году

Британские ВВС намерены заменить устаревшие Hawk на итальянские M-346 к 2030 году. Завод по производству BAE Hawks закрыт, а у модели Hawk T2 возникли проблемы с двигателями.

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